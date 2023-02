NIPID PALAVAKS SUVEKS: väike konditsioneer ja õige riietus

Väike konditsioneer tagab sobiva temperatuuri

Kaasaskantav väike konditsioneer, nagu nime järgigi aru saab, on kergesti liigutatav õhujahutaja või -soojendaja. Väikese konditsioneeri saab suurema vaevata ühest toast teise tõsta, et kasutada seda ruumis, kus kõige rohkem viibid – olgu selleks siis elutuba, magamistuba või köök. Väikese konditsioneeri saab kasvõi suvilasse kaasa võtta ning pärast koju tagasi tuua. Nii või teisiti on just nüüd parim aeg hakata endale sobivat lahendust otsima.

Väikese konditsioneeri võib paigaldada lausa akna peale! Kui mobiilne konditsioneer sobib akna mõõtudega, pole vaja eraldi avagi teha. Konditsioneeri saad paigaldada avatud aknale ning kasutada mõnda lihtsat barjäärilahendust, et ülejäänud ava sulgeda. Nagu mobiilne konditsioneer, on seegi võrdlemisi lihtsalt liigutatav.

Efektiivne lahendus on split-süsteem ehk kahest osast koosnev võrdlemisi väike konditsioneer või jahutav-soojendav õhksoojuspump. Kuna selle üks osa on vaja paigutada hoonest väljapoole, peab veidi rohkem vaeva nägema. Kortermajas on selleks vaja korteriühistu luba ning paigaldamise peab läbi viima professionaalne kliimatehnik. Neile, kes tahavad iseseisvalt hakkama saada, on parem valik Kaup24 või Hansapost veebipoe mobiilne väike konditsioneer.

Nutikalt valitud rõivad

Pole olemas halba ilma, on halb riietus – see kehtib nii sügisel, talvel, kevadel kui ka suvel. Ehkki võib tunduda, et suvepalavusega aitab kõige paremini toime tulla minimaalne rõivastus, tasub seda uuesti kaaluda. Pole midagi hullemat, kui tõeline leitsak ning sellele lisaks ka sügelevad putukahammustused või hell päikesepõletus.

Just pikad vabalt istuvad rõivad tekitavad kanga ja naha vahele väikese õhukihi, mis mõjub jahutavalt. Õhuke ja naturaalne materjal pakub veelgi paremat jahutavat efekti. Randa minnes tasub aga kaaluda spetsiaalsete UV-faktoriga rannarõivaste soetamist, mis kaitsevad päikesepõletuse eest.