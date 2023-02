Juhtkiri | Klandorfi rahaskandaal ei suuda üllatada

Teisalt – kas tasub selle üle imestada, kui Keskerakonna firmamärgiks on läbi aegade kujunenud rahastamisskandaalid ning isegi aastatetagune juhtkonnavahetus koos lubadusega uuenevast Keskerakonnast pole selle partei liikmeid suutnud väärata vanu sissetallatud skeeme kasutamast. Enne jõuaks issanda päike looja minna, kui kõiki Keskerakonna ja tema liikmete rahaskandaale meelde jõuaks tuletada. Mitu kohtuasjagi on pooleli, kus samu teemasid parasjagu lahatakse.

On see märgiks, et Jüri Ratas ei kontrolli olukorda? Hoiti ju paljude jaoks arusaamatult kõrgetel kohtadel Kalev Kallot, kes erakonna rahaasjade korraldajana kindlasti teadis oma väärtust. Sümptomaatiline on seegi, et Klandorfi asjus ei saa selget vastust ka Tallinna linnapealt Mihhail Kõlvartilt, kelle enda võitlusspordi rahastamisest on samuti olnud põhjust pikemalt kirjutada. Samas ei näikse olukord teisi linnaametnikke üllatavat.