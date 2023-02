Teise valimispäeva õhtuks on hääletanud 135 671 valijat

Kõige aktiivsem hääletamisest osavõtt on olnud Hiiu maakonnas, kus on hääletamas käinud 19% valijatest. Järgnevad Tallinn ja Tartu linn, kus mõlemas on valimas käinud 18% valijaist. Kogu Eesti peale kokku on hääletamas käinud 14% valijatest.