KAS RIIGIKOGU KANDIDAAT TOHIB MINNA VENEMAA OKUPEERITUD ALADELE? Siseministeerium: see pole seadusega keelatud

Et poliitilise liikumisele ja idanaabri propagandale mitte ihaldatud tähelepanu anda, jätame siin loos nii konkreetse isiku kui ka erakonna nimetamata. Nagu öeldi ERRi venekeelse telekanali ETV+ eetris, on see isik, kelle nime ei tohi mainida. Nimetame teda siin loos siis Ivaniks.