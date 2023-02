Tartu varased valijad: „Nüüd tehku, mis tahavad!“ „See on rituaali eest.“ „Sedel kasti lasta on valimiste tunne.“

„Ma olen oma kodanikukohuse ära täitnud ja nüüd tehku, mis tahavad. Saab selle kaelast ära ja minu süda on rahul. Mind need plakatid ka väga ei sega, elan maal. Aga minu jaoks oli see ajalooline hetk – justnagu suured poliitikud, hoian sedelit kasti kohal kuni pilti tehakse,“ viskab üks esimesi Tartu linnas sedeliga valinuid Indrek ajakirjanikega nalja, miks ta vaid loetud minutid pärast keskpäeva on oma hääle riigikogu valimistel juba andnud.