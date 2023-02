Kuidas valida turvaline online kasiino?

Hasartmänge reguleerivad Eestis riigi hasartmänguseadus ja hasartmängumaksu seadus, mis käsitlevad kõike alates loteriidest ja õnnemängudest kuni suuremat oskuslikkust nõudvate mängudeni. Eelnimetatud seaduste kohaselt võivad panuste tegemisega seotud teenuseid korraldada ja osutada ainult ettevõtted, millel on nii korraldusluba kui ka tegevusluba. Interneti hasartmängud tunnistati seadusega lubatuks aastal 2010 – pärast palju kahju tekitanud 2008. aasta ülemaailmset finantskriisi. Nimelt nägid riigiametnikud online hasartmängude seadustamises võimalust uue sissetulekuallika loomiseks, nii lubati 2011. aastal ametlikult turule ka rahvusvahelised ettevõtted.

Nagu eespool mainitud, nõuab Eesti riik, et kõigil seaduslikel hasartmänguteenuse pakkujatel oleks nõuetekohane tegevusluba. Ainus viis internetis turvaliselt hasartmänge harrastada ongi kasutada seaduslikke teenusepakkujaid. Tegevusloaga teenusepakkuja valimine tähendab, et suhtled hea mainega ettevõttega, mille tegevus vastab erinevatele turvanormidele. Sellise ettevõtte puhul võid probleemide tekkimisel abi ja kaitse saamiseks alati ühendust võtta antud teemat reguleeriva asutusega. Kõik usaldusväärsed Eesti online kasiinod on teabe tegevusloa kohta oma kodulehele lisanud. Tavaliselt leiab selle jaluses või lehelt „Meist“.