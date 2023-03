KATSE | Kuidas mõjutab CBD õli ärevust ja unetust? Tulemus võib olla üllatav!

Mina otsustasin proovida H Dropi Calm after Storm 15% CBD õli. Kuigi turul variante on, valisin selle soovituste põhjal – nimelt oli minu kolleeg nende tooteid proovinud ja rahule jäänud. Sealses valikus on päris mitmeid CBD õlisid, kuid otsustasin Calm after Stormi kasuks, sest see pidavat hästi aitama just stressi, murede, ärevuse ja ka unetuse puhul.

Calm after Storm tilgad sisaldavad kõrge 15% kontsentratsiooniga CBD õli, lisaks veel muid kannabinoide (väljaarvatud THC, seda on isegi eraldi pakendil toonitatud), terpeene, flavonoide, Omega-3 ja Omega-6 hapet ning vitamiin E-d. Kõik need koostisosad tagavad maksimaalse positiivse kanepitaime mõju.

Tellisin toote endale mugavalt pakiautomaati (saatmine on alates 50 eurost tasuta) ning üllatusin meeldivalt juba pakendit avades. CBD õli oli minimalistlikus ja samas kenas pakendis, mis näeb piisavalt hea välja ka kinkimiseks. Samuti tekitas see minus usaldustunde, sest pakend polnud sitsisatsiline ja mingite nii-öelda sulgedega ehitud. Minimalism on parim.

CBD õli lõhn ja maitse olid mõnusalt tsitruselised. Tegelikult sai valida ka ilma lõhnata variandi, kuid kergelt meelitav aroom on minu jaoks boonuseks. Pealegi olen suur apelsini fänn.

Enne kasutamist loksutasin õli ning kasutasin korra päevas kolm-neli tilka. Seda siis esimesel nädalal. Teisest nädalast läksin juba kuue tilga peale päevas ning sellest sai minu mõnus igaõhtune rituaal.

Nüüdseks olen CBD õli kasutanud viimased kaks nädalat. Kui esimesel nädalal erilisi muutusi ei märganud, siis pärast seda küll – mulle tundub, et ma muutusin rahulikumaks. Äkki on see platseeboefekt, minu soovmõtlemine? Ma ei tea, samas ei usu. Aga isegi kui on, siis saan vähemalt üle tüki aja kiita oma enesetunnet. Ma tunnen end rahulikumalt ning ei pabista iga väiksemagi asja pärast. Ka uni tuleb mõnevõrra kiiremini kui varasemalt. Kõik muutused on esialgu pisikesed, kuid usun, et väikestest sammudest saavad suured.

Kas soovitan proovida CBD õli neil, kes on hädas ärevuse, depressiooni või unetusega? Kindlasti. See võib olla sinu viimane õlekõrs enne ravimite suunas vaatamist.