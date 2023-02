FOTOD | Kõlvatu valimisvõitlus? Konkurendi pilt on plakatilt pimeduse katte all välja lõigatud

Harju maakonnas Tabasalu keskuse juures on valimisvõitlus läinud eriti kibedaks. Nimelt on kahe kandidaadi plakatilt ühe mehe nägu lihtlabaselt välja lõigatud, jätte teise mehe sihverplaadi uhkelt särama. Võimalik ka, et tegu on riigikogu kandidaadi tulise austajaga, kes tahab oma iidoli näopilti nii ööl kui päeval kodus imetleda. Mõtlemapanev igal juhul.