Ilves ja Rebane vedasid e-häälte peale kihla. Kaotaja teeb võitjale õhtusöögi välja

„Jumala tõsi!“ kinnitab Raul Rebane vana spordireporteri hasardiga. „Eelmistel riigikogu valimistel 2019 oli e-hääli 43,8 protsenti ja ma pakun, et nüüd e-hääletavad rohkem kui pooled valimistest osavõtjad. Toomas, kogu e-Eesti isa, nii suurt hüpet ei usu, aga mina mõtlen, et nelja aastaga on tulnud juurde palju noori valijaid, kes ei viitsi passi või ID-kaardiga kuhugi jaoskonda minna. Peaasi, et nad otsustavad siiski hääletada.“