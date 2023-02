REPLIIK | Eelmiste valimiste järel andis Jüri Ratas lubaduse Keskerakonna muutumisest. Paistab, et pealinna juhtide kohta see ei käi

Keskerakonnaga seotud spordiühingute eelistamisest on uudiseid varemgi olnud, näiteks 2019 tõi korruptsioonivastast strateegiat koostanud endine peaprokurör Norman Aas välja, et Mihhail Kõlvartiga seotud ja tuttavate klubisid on toetatud alla poole miljoniga maksumaksja rahast. Lugusid küsimustega on olnud hulga, kuid Keskerakond pealinnas probleemi ei tunnista.