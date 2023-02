NÄGU ON PAISTES! Mida tehakse täitesüstidega liialdanud kliendiga?

Järjest enam võib sotsiaalmeedias näha naisi, kes on läinud ilusüstidega liiale ega oska enam piiri pidada. „Punsunud padjanägu“ on üks väljend, mida ülesüstijate kohta kasutatakse. Kuidas reageerivad ilutegijad, kui kliinikusse saabub lisatäitesüstide saama inimene, kes juba on oma välimuse kohendamisega liiale läinud? Kui populaarne on ilusüstide lahustamise protseduur?