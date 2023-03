„KAS MINA OLEN TROLL? ISE OLED!“ Nursipalu-kandi elanik Epp Petrone küsib: võibolla ei suudagi me enam dialoogi pidada

Me elame kodusõjas. Millal see sõda „uhhuu“ ja „peavoolu“ vahel täpselt algas, on raske öelda. Koroonapandeemia ajal jätkus juba positsioonide süvenemine ja kindlustamine mõlemalt poolt. Maskid ja süstid, poolt või vastu? Erapooletu olla oli raske, ka küsimuste esitamisest järeldasid teised kohe, et oled kas ühel või teisel poolel.