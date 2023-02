Jabur olukord USA-s: vangis istuv rase naine argumenteerib, et kui tema loode on seaduse järgi inimene, hoitakse last illegaalselt kinni

USA ülemkohus otsustas mõnda aega tagasi, et USA naistel ei ole enam üleriigilist õigust abordile. Paljud ameerika kristlased ja konservatiivid leiavad, et loode on inimene, kellel on õigused. Kuid kuidas on sellisel juhul lugu vangistusega? Miamis on tekkinud erakordne olukord, kus 24aastane naine, kes on kaheksandat kuud rase, istub mõrva eest vangis. Kuid naise advokaat väidab, et tema kliendi sündimata last peetakse seadusevastaselt kinni.