GALERII | Tallinnas toimus rongkäik Ukraina toetuseks

Rongkäigu sümboliks sai Ukraina ja Eesti lipu värvides kaitsevõrk, mille koosid Ukraina ja Eesti naised. Kaitsevõrk on meeldetuletus, et Ukraina ühendas riike, et kaitsta tsivilisatsiooni ja tulevikku neonatsismi tumedate imperialistlike jõudude eest.