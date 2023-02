Ida-Virumaal eestluse hoidmine tõi ajakirjanikele tunnustuse

Peale selle, et Kalda ja Gamzejev on mõlemad andekad ajakirjanikud ning Põhjarannik on professionaalselt tehtud maakonnaleht, on mõlema Eriku tööl ka teine, hoopis laiem mõõde: Ida-Virumaal eestikeelse ja -meelse ajakirjanduse elushoidmine.

Kutsudes eestlasi Ida-Virumaale elama asuma, on Erik Gamzejev ühes oma arvamusloos öelnud, et Ida-Virumaale tööle ja elama tulemist tasubki võtta, kui võimalust teha üks isamaaline tegu. „Seda saavad teha nii õpetajad, arstid, insenerid, ettevõtjad kui ka paljude teiste elualade inimesed, kes saaksid anda selle piirkonna arengule uue hoo ja tugevdada eestimeelsust,“ kirjutas Gamzejev eelmisel suvel Põhjarannikus.

Kalda ja Gamzejev on preemia asutajate arvates Ida-Virumaa patrioodid kuubis. Neile läheb korda kõik, mis Ida-Virumaal toimub ja lisaks on nad ka Ida-Virumaa elavaks entsüklopeediaks. Pole asja ega inimest Ida-Virumaal, mille või kelle kohta nad ei teaks kümneid fakte ja tõikasid.

„Me tahame eelkõige teha head ajakirjandust, sest Eesti üks suuremaid maakondi väärib seda, et siinsetel inimestel oleks võimalikult hea ülevaade oma kodukandis toimuvast ja nad oskaksid kriitiliselt hinnata ka seda, mida teeb kohalik võim,“ lisas Erik Kalda. „Minu meelest on meie ajaleht ka üks olulisi Ida-Virumaa identiteedi ja kogukonnatunde kujundajaid. Me naudime seda, mida teeme, sest Ida-Virumaa on nii põnev kant, et suudab ka paljunäinud ajakirjanikke ikka ja jälle üllatada.“