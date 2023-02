Topeltmõrvarist eluaegne vang kaebas haigla kohtusse

„Kuna hagiavaldus sisaldab isiku terviseandmeid, saab kohus öelda vaid seda, et tegemist on tervishoiuteenuse osutamisest tuleneva mittevaralise kahju nõudega. Hagejaks on eluaegne kinnipeetav,” sõnas Viru maakohtu pressiesindaja Kristi Ehrlich.

Kohus mõistis Andrei Tali 2001. aastal vangi kahe mehe tapmise ja ühe mehe invaliidistamise eest, Nimelt tungis Tali 2000. aasta 20. mai öösel Kohtla-Järvel ühe baari juures meestele kallale ning pussitas neist kaks surnuks.