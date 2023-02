KUULA | Kõne Kalle Klandorfile: „Mis inimjahti te peate?! Keegi hull kaebas teile jälle või? See hull kaebas sinna kuradi päevalehte ka!“

Ekvard Joakit (edaspidi E): Helistan seoses korvpalliklubi Kalev/Audentese ja…

Kalle Klandorf (edaspidi KK): Mis inimjahti te peate?! Keegi hull kaebas teile jälle või? See hull kaebas sinna kuradi päevalehte ka ja linnavalitsusse. Te olete ainuke ajakirjanik, kes on sellest saanud jõudu ja tegelete nüüd sellega. See inimene, kes kaebas, seda inimest ei olemas.

E: Kes see hull on siis, kes kaebas?

KK: Ma ei tea.

E: No aga te ju teate nii hästi.

KK: Mida?

E: No te ise ütlesite, et teate, kes on see hull, kes kaebas.

KK: Selles mõttes ülekantud tähenduses hull, et inimene ei avalda oma õiget nime.