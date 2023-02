JUHTKIRI | Ei ole üksi ükski maa. Välja arvatud Venemaa

Ei ole üksi Eesti. Ei ole üksi Ukraina, kes on sõja esimesest päevast saanud relvi ja humanitaarabi.

Kui keegi üldse on üksi, siis oma riiki ja rahvast pantvangis hoidev terroristlik ühendus koondnimega Vladimir Putin. Isegi Hiina on talle justkui selga pööramas, üllatades sõja aastapäeval relvatehingu asemel hoopiski nõudlikus toonis rahuplaaniga. Kuigi see võib olla suitsukate ning on seetõttu kohanud Euroopa juhtide seas palju umbusku, on siiski tegemist oma näilistki hiilgust tähtsustava Moskva jaoks alandusega.

Eesti pole kaugeltki enam üksi, nagu teise maailmasõja alguses, kui tuli olla silmitsi alul Nõukogude, siis natsiokupatsiooniga. Hirm hülgamise ees on olnud osa meie üldrahvalikust hingehaavast, mis pani meid möödunud aastakümnetel iga hinna eest väärt liitlasi otsima. Euroopa Liit, NATO. Osalemine liitlaste sõjaväelistel operatsioonidel. Meil on riigikaitseks alati eeskujulikult täidetud nõutud protsendid SKPst.

Muutunud on ka maailm. Kogu progressiivne osa rahvusvahelisest üldsusest on võtnud õppust, et rahuläbirääkimistele agressoriga ei saa kindel olla. Ukraina on sõja esimesest päevast saanud liitlastelt abi, alates riikidest ja lõpetades lihtinimeste annetustega. Pole vist ime, et üks innukamaid selles oleme olnud meie. Me saame suurepäraselt aru, et õhuhäired võiksid kõlada Kiievi asemel ka Tallinnas, kui ajalugu olnuks veidi teistmoodi. Kui meid ei kaitseks NATO vihmavari.