PRESIDENDI KÕNE JÄRELKAJA | Andrei Liimets: Karis on osav teemade ja häälte tasakaalustaja

Tammsaare ja must leib on kenad tüüpmotiivid, millega on paraku praktikas vähe pihta hakata, kui taustal karjuvad kordamööda kaduvad lennuühendused, kisma Nursipalu ümber ja vedelgaasi ujuvterminali farss, rohepöördest ning vaimse tervise kriisist rääkimata.