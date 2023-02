Nursipalu keti peakorraldaja: „Kaitseministeeriumi eelmised lubadused jäid täitmata, inimesed enam ei usu.“

„Ma tean umbes teist sama palju inimesi, kes ei saanud täna siia tulla. Antslas oli hommikul paraad, siis oli mingi spordivõistlus, kellel oli matk, kõigil on muud üritused. Võib-olla mõni võtab veel napsu, on ju vaba päev, loomulik kadu on suur. Aga lühikese etteteatamise kohta on tulemus väga hea,“ ütleb üks Nursipalu inimketi korraldajatest Viljar Kavant.