Welcome to Võrumaa: Urvaste ürgoru avastamata pärli kodused kotletid

Vahtrasalu kohvik Antsla-Kanepi maanteele kahjuks ei paista ning nii mõnigi potentsiaalne klient kihutab sellest mööda. Madala maja ees seisab üksik auto, kuskilt poevad välja kassid ning aknale ilmub algul üks uudishimulik naisenägu ning selle kõrvale kohe ka teine. Justkui kadunud poeg oleks jõudnud koju, kus sooja toiduga pikisilmi oodatakse. Pihleni külas asuva kohviku perenaine Marje Kangro ütleb paar tundi pärast söögikoha avamist, et kaheksa inimest on juba söömas käinud. Vastlapäeva puhul kukleid küpsetatud ei ole, kuid menüüs on omavalmistatud saiakesed. Söögisaali peenpalgist seinal ripuvad villased sokid ja kindad, mis on kohviku teise töötaja käsitöö ja väike lisasissetulek.