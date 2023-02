ALAR KARIS | Kui ma ütlen – Eesti on kaitstud –, siis nii ongi. Eesti on tõesti kaitstud

Palusin jaanuaris õpilastel kirjutada teemal „Miks on Eestit maailmale vaja?“. See on küsimus, mille üle ka täiskasvanud võiksid mõelda. Tallinna polütehnikumi õpetaja Merje Meerits saatis mulle oma õpilaste kirjatööd ja lisas kaaskirja. Loen sealt katke: „…kuna iga inimene on maailm, siis minul on küll Eestit vaja, et rääkida häbenemata ja kartmata eesti keelt, süüa musta leiba ning elada vabana oma põlismaal.“