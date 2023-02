LEOPARD ASTUB LAHINGUSSE: Putini tankid jäävad lääne omadele igas mõttes alla

Kuid kestnud lobi- ja mõjutustöö kandis lõpuks vilja: kevadel peaksid Ukrainasse jõudma võimsad lahingtankid nii Saksamaalt, Ühendriikidest kui Suurbritanniast. Eeldatakse ja loodetakse, et moodsa tehnika toel saab territooriumi vabastamine okupantide käest sisse uue hoo. Ent mis masinad need täpselt on, mis peaksid Putini soldatid üle piiri tagasi ajama?