FOTOD | Elutervelt iroonilised pingviinid: Talisuplejad uputasid Anne kanalisse Vene sõjalaeva

„Kaks-kolm korda nädalas saab käidud, siis on asjast tolku. Aga üle ei tohi pingutada, see on kõige tähtsam. Paljud mõtlevad, et iga päev ja järjest rohkem. Ma tean paljusid, kellel on viie aastaga saanud limiit või kütus otsa saanud,“ annab Andrei Anne kanali kaldal vahetult enne traditsioonilise pingviinide paraadi algust taliujumise retsepti.