Loomaarste vähe, koduloomi palju: ooteaeg veterinaari juurde jõuab haigla järjekorrale järele

„On jah pikad järjekorrad, lihtsalt loomaarste on puudu. Vabrik Tartus toodab loomaarste hästi, aga tööd nad ei tee. Enamik paneb pärast viit-kuut aastat pillid kotti, tõstab käed üles ja ütleb, et töötage ise,“ tunnistab Ursula Mesikäpp Nõmme loomakliinikust, kuidas lemmikuga arsti juurde pääsemine on viimastel aastatel muutunud järjest raskemaks.