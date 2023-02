Zelenskõi sõja aastapäeval: 24. veebruaril tegid miljonid meist valiku: mitte valge lipp, vaid sinine ja kollane

Reede hommikul, 24. veebruaril, Venemaa täiemahulise sissetungi aastapäeval, pöördus president Volodõmõr Zelenskõi ukrainlaste poole emotsionaalse kõnega. „24. veebruaril tegid miljonid meist valiku: mitte valge lipp, vaid sinine ja kollane,“ ütles president. „Mitte põgenemine, vaid kohtumine. Kohtumine vaenlasega. Vastupanu ja võitlus. See oli valu, kahetsuse, usu ja ühtsuse aasta. Ja meie alistamatuse aasta. Teame, et see on meie võidu aasta!“