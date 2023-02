GALERII | Vabaduse väljakul toimus suurejooneline kaitseväe paraad. Herem: me oleme käitunud nagu tugev riik ja rahvas

Samas oleme me suutnud ehk üllatada ka füüsiliselt. Suhteliselt väike kaitsevägi, mida vahel on pilgatudki, on ootamatult demonstreerinud relvi ja vahendeid sellisel hulgal, mida keegi oodata ei osanud. Ma tean, et kaitsevägi suudab üllatada veelgi. Omasid positiivselt ja vastaseid negatiivselt. Seda enam, et aastaga on meie kaitsevägi ainult tugevamaks saanud. Me oleme suurendanud oma laskemoona varusid ja uuendanud relvastust. Suurenenud on Kaitseliidu liikmeskond ehk maakaitse. Täna siin paraadil Kaitseliitu esindavad üksused on komplekteeritud isikkoosseisuga, kes liitusid möödunud aasta jooksul. Me oleme aastaga parandanud liitlaste tugevduste juhtimist Eestis, luues diviisi. Lisaks eFP lahingugrupile, õhuturbemissioonile, NATO staabielemendile ja küberkaitse oivakeskusele, on täna siin täiendavate üksustena USA mitmikraketiheitjad ja jalaväekompanii. Õige pea näeme täiendavaid Prantsuse ja Hispaania üksuseid.

Meie ühiskonnas on toimunud sama – me oleme ennastki positiivselt üllatanud. Kui aasta tagasi räägiti 10000 võimalikust põgenikust ja meie vastuvõtuvõime piiriks määrati umbes sama arv, siis tänaseks oleme selle ületanud mitmekordselt ja ühiskond on sellega hästi hakkama saanud. Meie inimestes on mõistmist ja abistamise tahet. Õnneks pole me raskuste keskel unustanud, et raskuse põhjuseks pole mitte need inimesed või halb poliitika, vaid Venemaa agressiivne käitumine. Just see paneb meid olukorda, mida võime nimetada ka hübriidsõjaks. Kuid me oleme siiani hakkama saanud. Rahvana, riigina. Aga ka riikide liiduna.

See annab lootust, et kui meie jaoks asjad hullemaks peaks minema, saame samuti hakkama. Selle tõestuseks on meie inimeste aktiivsuse kasv ja valmisolek lüüa kaasa riigikaitses. Olgu selleks suurenenud Kaitseliitu astumine või ettevõtjate riigikaitse toetamine. Selle tõestuseks on aina suurenev arvamus, et MEIE suudame end kaitsta ja MINA kavatsen selles osaleda.

Eesti sõja vägi on reservarmee. Reservväelased, teie oletegi Eesti kaitseväe põhijõud! Sel aastal kutsub kaitsevägi õppekogunemistele üle 25 000 inimese. Lähikonna toetus ja mõistev suhtumine on reservväelasele väga oluline, et osaleda õppekogunemisel hea tunde ja teotahtega. Seega: elukaaslased, kolleegid, sõbrad ja kõik teised, kelle lähedane saab õppekogunemise kutse, patsutage oma reservväelasele õlale ja saatke ta teele.

Meid ähvardav oht ei möödu tõenäoliselt veel väga pikki aastaid ja tõenäoliselt tuleb meil veel pikalt toetada Ukrainat. Sest Ukraina võit on alles esimene samm julgema tuleviku poole. Ukraina kaotus ja kurjuse võit ei ole aktsepteeritav.

Ukraina võiduni toetamise kõrval, tuleb meil jätkata enda ohuks ettevalmistamisega. Riikidel aga ka inimestel, on kombeks tülikaid asju edasi lükata. Ühest küljest ei raatsi raisata ja teiselt loodetakse, et äkki läheb üle. Pealegi oleme me kinni isiklikes eesmärkides. Enda tarkuses. Nii olime Vabadussõja alguses, kuid sellest tulime välja. Nii olime kolmekümnendate lõpus ja see maksis kätte. 50 aastat hiljem suutsime jälle targad ja ühtekuuluvad olla.

Võimalik, et täna oleme taas ajajärgus, kus tuleb loobuda mõnedest oma isiklikest eesmärkidest ja oma tarkuse võidukäigust.