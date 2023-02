GALERII | 12 kuud Venemaa täiemahulist sissetungi: Ukraina sõja-aasta piltides

Meie iseseisvuspäev ja Ukraina on kurval moel seotud. Reedel möödub Venemaa pealetungist aasta ning aasta hiljem pole Kremli isanda verine unistus endiselt täitunud. Ukraina kaitsjad ja rahvas teevad lääneriikide toega ka kõik, mis võimalik – ning vahel tundub, et enamgi veel, kui inimlikult võimalik – et ei täituks. Героям слава! Selles fotokokkuvõttes on jäädvustatud mõned märkimisväärsemad sõjaga seotud sündmused.