ELAGU USSIKUNINGA RAHVAS | Meie vapil võiks leopardide asemel olla hoopis kolme peaga madu

Madudel on rahvakultuuris silmatorkav koht. Kodumaod – kaitsvad ja õnne toovad hingeloomad – on olnud esivanematele kallid, kirjutab sotsiaalmeedias pärimuskultuuri tundja Ahto Kaasik. „Pole üllatav, et Eesti riigivapiks on pakutud kunagiste okupantide aadlivappi ehtiva kolme lõvi asemel põlismaist ussikuningat.“ Vabariigi aastapäev 24.02 ongi vanarahva sõnul ussi äratamise päev.