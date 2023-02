Valimiskomisjon rahuldas soovi uurida e-hääletamise süsteemi kõvaketast

Kaebaja soovis saada koopiat e-hääletamise süsteemi võtmete loomisel kasutatud kõvakettast, et kontrollida, ega seal pahavara pole. Riigi valimisteenistus talle seda ei võimaldanud, sest hääletamise salajasust tagavate krüptovõtmete loomise protseduur juba käis. Seejärel kõvaketas turvalisuse huvides pitseeriti.

Kaebus rahuldati osaliselt. Võtmete loomise eel tegi riigi valimisteenistus kõvakettast varukoopia. Vabariigi Valimiskomisjon otsustas, et kaebajal tuleb lubada tutvuda selle varukoopia tõmmisega. Komisjon leidis, et riigi valimisteenistus on toimingud korrektselt läbi viinud ja selles osas jättis komisjon kaebuse rahuldamata.