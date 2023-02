ENE PAJULA | Mammi imestab: kuhu kadus rahvuskarakteri sügavkriitiline põhi? Usutakse nii torusiili ravivat toimet kui ka seda, et reptiilid valitsevad maailma

Tol ajal oli iga Jaan Krossi väide sulatõsi. Me olime elanud pool sajandit Kremli propaganda mõjuväljas, õppinud punaseid aineid nii koolis kui ka eriti suurel hulgal ülikoolis, aga see kõik ei hakanud meile külge. Ülikooli riigieksami pidi tegema nii jaburas aines, nagu seda on teaduslik kommunism.