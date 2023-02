UKRAINA RINDEREPORTER | Minu aasta sõjas. Aasta täis lugusid, millest igaüks on sõjakuritegu

Anastasiia Gorpinchenko on Ukraina rindereporter, kes töötab erinevate väljaannete jaoks, nagu näiteks Slidstvo.Info ja Hromadske radio. Ukraina sõja aastapäeva puhul jagab ta, mida see aasta on nii talle isiklikult kui ka tema kodumaale toonud. „Vaid viha Vene armee ja Venemaa Föderatsiooni kui terviku vastu kasvab pidevalt,“ kirjutab ta. Vene sõduri poolt vägistatud naine Makarovist, Kiievi oblastis. Izjumi arst, kes tapeti, kuna ütles sõdurile: "sa ei olnud siia oodatud”... 46 röövitud lastekodulast, kes küüditati Hersoni Venemaa kontrolli all olevatele aladele. See on vaid väike ülevaade tema poolt vahendatud lugudest, millest igaüks räägib sõjakuriteost.