Tuisk muudab Tallinnas liiklusolud keeruliseks, Kesk-Eestis sajab jäävihma

Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti juhataja asetäitja Tarmo Sule sõnul on linna lepingupartnerid kõrgendatud valmisolekus, et tagada libeduse ennetamine ja hooldustsüklite käigus lume ja libeduse tõrje muutuvate ilmastikuolude olukorras. „Palume kõigil liiklejatel valida sobiv sõidukiirus, hoida ohutut pikivahet ja varuda kannatust sihtpunkti jõudmiseks. Libeduseohuga tuleb arvestada ka jalakäijatel ja kergliiklejatel,“ ütles Sulg.

Tallinna keskkonna- ja kommunaalamet tuletab meelde, et paljude kõnniteede puhastamise eest vastutab teega külgneva kinnistu omanik, kes vajadusel peab teostama libedusetõrjet. Selleks võib kasutada graniitkillustiku, mille tera läbimõõt on 2-6 mm, ei ole lubatud kasutada tuhka, liiva või kloriide. Linn omalt poolt jagab korteriühistutele ja eramajade omanikele tasuta graniitkillustikku, selle kohta saab infot linnaosavalitsustest.

Transpordiameti teatel on pärastlõunal riigi põhi- ja tugimaanteed Kagu- ja Lõuna-Eestis kuivad või soolaniisked. Mujal Eestis on teekatted lumesaju tõttu sõidujälgede vahel soolalume segused. Sõidujälgedes esineb aga mitmel pool jääd. Väiksemad teed on aga paiguti täiesti lumised ja jäised. Kesk-Eestis sajab mõnel pool ka jäävihma. Teeolud on talvised ja libedaoht on suur.