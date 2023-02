HUVIDE KONFLIKT?! Kalle Klandorf oma korvpalliklubi segastest rahaasjadest: ajakirjanik on väga kõvasti joonud

Tuntud korvpallifanaatik Klandorf mekib põhitöö kõrvalt treenerileiba juba alates aastast 1975. Viimased paarkümmend aastat on ta oma meeskonnaga osalenud ka korvpalli meistriliigas. Pikka aega Tallinna Kalevi nime kandnud meeskonnal on aja jooksul olnud kõrval erinevad partnerid, teiste hulgas nii Tallinna ülikool kui Tallinna tehnikaülikool. Klubi on pidevalt saatnud kõõrdis pilgud: kordi, mil seda on nimetatud munitsipaalrahaga ülalpeetavaks Klandorfi egoprojektiks, ei suuda keegi kokku lugeda.

Tänavuse hooaja eel oli aga kõik lahtine. Klandorf läks Audentese spordiklubi spordijuhi Peeter Tišleri jutule: „Teeme koostööd!“ Korvpalliklubil – rahvasuus kutsutakse seda ilkuvalt Kalle-Kaleviks – polnud oma identiteeti ja Klandorf pakkus, et selleks võiks saada meistriliiga väljundi pakkumine Audentese noorsportlastele.

„Võime koostööd teha küll, aga meil pole raha,“ vastas Tišler. Klandorf omakorda lubas: „Ma toon eelarvest puuduvad 300 000 eurot!“ Tõigi! Löödi käed.

Noorsportlasi kasvatavale spordiklubile on koostöö meistriliiga võistkonnaga hea võimalus. Talendikad korvpallurid saavad kogenud mängijate kõrval kätte esimesed tuleristsed. Liiati, kui ise ei pea Audentes selle eest midagi maksma. Tišlerile ei tasu seetõttu koostööd Klandorfiga kuidagi ette heita: tema tegutseb vaid oma klubi sportlaste huvides.

Klandorf ise väidab, et sellisest jutuajamisest ei tea ta midagi: „No väga tore. Ma siis helistan talle ja küsin, mis mure tal on. Miks see tähtis on, kes kellega rääkinud on?! Ma võin tänaval paljude inimestega asju rääkida. Käin nendega kohtumas. Seda nimetatakse tööks. Mis see Peeter Tišler nüüd siia puutub, isegi, kui ta teile seda räägib?!“

Raha, mille Klandorf korvpalliklubile viis, polnud muidugi tema enda oma. „Vaevalt tal see kuskil pintsakutaskus seisis,“ tõdeb ka Tišler. Vajaliku summa tõid sponsorid.

Miks keegi aga üldse Klandorfi korvpalliprojekti toetama peaks? Tallinna Kalevi ajalukku kuuluvad küll mõned eredamad hetked, aga viimasel ajal on tegemist meistriliiga konkurentsitult kehvima satsiga. Kolmel eelmisel hooajal võideti kokku 15 mängu. Kaotusi korjati samal ajal 59. Kui Eesti kõrgeimast korvpalliliigast oleks võimalik välja kukkuda – nagu näiteks jalgpallis – mängiks meeskond juba ammu madalamal tasemel.

Tänavugi on 21 kaotuse kõrval ette näidata vaid neli võitu. Liigatabelis edestatakse vaid rahahädas ja noormängijatele lootvat Rakvere Tarvast. Ometi loobivad toetajad Klandorfi suunas raha nagu putru.

Miks?