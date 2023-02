SÕNUMID LÄBI KUUDE: Kuidas kaljukindlalt seisnud Nursipalu laiendus roogiti võdisevaks süldiks

Nursipalu harjutusväljaku epopöa avang tuli kaitseminister Hanno Pevkurilt. 12. novembril 2022 kirjutas ta oma ERRi arvamusloos: „Nursipalu harjutusvälja laiendamine on möödapääsmatu, kuid kaitseministrina pean väga oluliseks, et seda tehes tegutseme läbipaistvalt ja kohalikke kogukondi kaasates. /…/ Harjutusvälja asupaika otsides on olnud võtmetähtsusega kaks faktorit. Esiteks puudub Võru lähedal piisavalt suur harjutusväli. Teiseks oleme pidanud algusest peale väga oluliseks põhimõtet, et laiendus peaks puudutama võimalikult vähe inimesi ja keskkonda. Eestimaa kaarti vaadates sai meile kiiresti selgeks, et ainus realistlik lahendus on Nursipalu harjutusvälja laiendamine.“