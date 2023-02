VÕRDSE PALGA PÄEV | Soolise võrdõiguslikkuse ekspert Pirjo Turk: naised peavad töötama 38 päeva rohkem, et saada meestega võrdne tasu

23. veebruaril tähistatakse võrdse palga päeva. See on päev, kui Eestis täitub lisatööpäevade arv, mis tuleb naistel töötada selleks, et teenida välja meeste eelmise aasta sissetulekuga võrdne palk. Sooline palgalõhe on 14,9 protsenti, mis tähendab, et naistel tuli 2022. aastapalga teenimiseks töötada lisaks 38 tööpäeva.