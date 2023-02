Alaealiste seas olid levinumad õigusrikkumised vägivallakuriteod, vargused ja alkoholi tarbimine

Noore õigusrikkuja õigele teele suunamisel on oluline tähelepanu pöörata teole järgneva tagajärje või karistuse sisule. „Noore positiivsele arengule, taastavale õigusele ja karistusvälistele sekkumistele pühendumine suurendab tõenäosust, et noorest õigusrikkujast sirgub õiguskuulekas täiskasvanu. Näiteks keerulise taustaga noorte puhul oleme näinud, et vilja kannab nende noortega põhjalik tegelemine. Noori õigusrikkujaid suunatakse Eestis üha enam programmidesse, kus fookus on käitumise põhjustel ja probleemide lahendamisse kaasatakse ka noorte vanemad,“ selgitas Anna-Liisa Uisk justiitsministeeriumist.