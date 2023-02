VIDEO | Kaja Kallas: murettekitav, et retoorikas ja poliitilistes valikutes on EKRE-l ja Kremlil absoluutne klapp

„Võibolla, kui meil oli õigus aasta tagasi, on meil praegu samamoodi õigus,“ ütles Kallas. „Meie jaoks on oluline, et me oleks nähtavad ja meid kuulataks. See on väikese riigi jaoks väga oluline.“

Kallas rääkis, et Münchenis mahtus tema 48 tunni sisse 11 kahepoolset kohtumist, seitse esinemist, 12 suurt meediaintervjuud ning palju spontaanseid kohtumisi ja vestlusi.

„Kui oleme üksteise kõride kallal, oleme nõrgemad välise vaenlasega võitlemisel.“

Kallas mainis oma sõnavõtus skandaali, mille väitel olevat Wagneri erasõjaväe juht Prigožin otsinud võimalust EKREga koostööd teha.

„Ma ei kavatse kuidagi võtta seisukohta süü küsimuses, et kas tõesti on toimunud kokkupuuteid ja saadud raha – ma tõesti ei tea seda. Ma ei tea, kas Wagneri huvi EKRE vastu realiseerus kuidagi tegelikus tegevuses või mitte,“ ütles Kallas.

Kallase sõnul on aga murekoht see, et Wagner ja Venemaa otsivad igas riigis neid kohti, kus meie ühiskonda lõhestada.

„Ta otsib neid jõude, neid poliitilisi jõude, keda saaks ära kasutada ühiskondade lõhestamiseks, euroskeptilisuse propageerimiseks, NATO usaldusväärsuse kahjustamiseks või muuks sääraseks. Ühiskondade sisemist lõhestamist õhutatakse demokraatlike kaitsejõudude, õigussüsteemi, politsei usaldusväärsuse kahjustamise kaudu. Me ei tea, kui palju see on seotud sellega, et oli mingeid tegelikke kokkupuuteid,“ rääkis Kallas.