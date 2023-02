OTSE | Kaja Kallas: murettekitav, et retoorikas ja poliitilistes valikutes on EKRE-l ja Kremlil absoluutne klapp

„Ta otsib neid jõude, neid politiilisi jõude, keda saaks ära kasutada ühiskondade lõhestamiseks, euroskeptilisuse propageerimiseks, NATO usaldusväärsuse kahjustamiseks või muuks sääraseks. Ühiskondade sisemist lõhestamist õhutatakse demokraatlike kaitsejõudude, õigussüsteemi, politsei usaldusväärsuse kahjustamise kaudu. Me ei tea, kui palju see on seotud sellega, et oli mingeid tegelikke kokkupuuteid,“ rääkis Kallas.

„Murettekitav on see, et retoorikas ja poliitilistes valikutes on EKRE-l ja Kremlil absoluutne klapp. Kui me kuulame veel juttu juurde, kuidas on hakatud ehitama narratiivi juurde EKRE poolt, et neilt varastatakse valimised... Lisaks on murekoht, et meil on üks erakond, kes pidevalt otsib vaenlasi Eesti seest, meie kaitsejõududest, politseist, kohtusüsteemist. Meie vaenlane ei ole Eesti sees. Meie vaenlane on Eestist väljas ja asub meie idapiiri taga ning on väga otseselt öelnud, mis mõtted tal meie suunas on,“ ütles Kallas.