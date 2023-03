KATI S. MURUTAR | Meie valimissüsteem on nagu tänavaennustajate töökorraldus, kus kuldhammastega parun saagi kokku korjab

Seekord seda veel ei tule – ikka need ammu ammendunud erakonnad, ikka häälte delegeerimine. Soiveri valid, Ratta saad. 30 aastat oleme rääkinud, et tahame ennast esindama ja täiega vastutama seda, kellele hääle anname. Meie valimissüsteem on nagu tänavaennustajate või lihtsalt kerjuste traditsiooniline töökorraldus – liigutavad naised-lapsed saadetakse tänavale südameid pehmitama, õhtul korjab parun kuldhammaste välkudes saagi kokku. Hea, kui liiga vähese panuse eest peksa ei saa.