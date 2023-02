OTSEBLOGI | Putin ähvardas tugevdada tuumajõude. Reinsalu ÜRO peaassambleel: Putin peab minema rahvusvahelise tribunali alla

ÜRO humanitaarasjade koordinatsioonibüroo andmetel vajab Ukrainas humanitaarabi 18 miljonit inimest, miljonid on pidanud lahkuma oma kodudest. Vaimse tervise mured on ulatuslikud, sedastab Maailma Tervishoiuorganisatsioon, ning ligi 10 miljonit inimest on ärevushäirete ja depressiooni riskirühmas. Mullu aprillis uuringufirma Gradus läbiviidud küsitlustest järeldus, et 75% Ukraina lastest on traumeeritud ning neil on ärevushäired. Vanematelt küsitud vastustest lähtus, et igal viiendal lapsel on unehäired.