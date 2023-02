Õigusteadlane Märt Avandi kokaiini tarvitamise juhtumist: tõenäoliselt oli tegu kuriteoga

Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse paragrahv 151 kohaselt on narkootilise või psühhotroopse aine arsti ettekirjutuseta tarvitamine või väikeses koguses ebaseadusliku valmistamine, omandamine või valdamine väärtegu.„ Kuid kuna Avandi tunnistas, et tal kulus päevas 3-4 grammi kokaiini ja ei ole andmeid, et ta oleks seda hulka väikeste koguste kaupa (s.t. päevas rohkem kui kolm ostu tehes) hankinud. Seega tõenäoliselt oli tegemist kuriteoga, sest Avandi käitles narkootilist ainet suures koguses,„ selgitas Tartu ülikooli õigusteaduskonna professor Jaan Ginter Õhtulehele. „Vabariigi valitsus on vastu võtnud määruse: Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete väikese ja suure koguse määrade kehtestamine. Ja selle määruse kohaselt on juba üks gramm kokaiini suureks koguseks.“ Kriminaalmenetluse seadustiku kohaselt on uurimisasutus ja prokuratuur kuriteo asjaolude ilmnemisel kohustatud toimetama kriminaalmenetlust, kui puuduvad kriminaalmenetlust välistavad asjaolud ning alused kriminaalmenetluse lõpetamiseks. „Tõenäoliselt on Avandi juhtumi puhul politsei ja prokuratuur leidnud, et puudub avalik menetlushuvi selle kuriteo menetlemiseks.”

Näitleja Märt Avandi tunnistas „Pealtnägijale“, et maadles kokaiinisõltuvuse ja depressiooniga kümme aastat, vahendab ERR. „“Ma olin võimeline kolm-neli grammi kokaiini oma halvematel päevadel ära tõmbama. Mis on väga-väga suur kogus," lausus ta. Politsei on Avandiga suhelnud, kuid ei pea vajalikuks menetluse alustamist, sest politsei jaoks on kõige olulisem piirata narkootikumide levikut, mitte karistada sõltuvusse langenud tarbijaid, on ERR-ile öeldud politsei- ja piirivalveametist.