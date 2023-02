SÕJAKOKKUVÕTE | Zelenskõi õnnitles Eestit peatse iseseisvuspäeva puhul

President Alar Karis ja teised NATO idatiiva liidrid kohtusid kolmapäeval Varssavis Ühendriikide presidendi Joe Bideni ning NATO peasekretäri Jens Stoltenbergiga. „Täna Varssavisse jõudes helistasin Ukraina presidendile,“ kirjutas Karis ühismeedias. „Ütlesin talle, et Eesti toetus on olnud raudkindel ning me jätkame Ukraina poliitilist ja sõjalist toetamist. Zelenskõi edastas õnnesoovid Eesti iseseisvuspäeva puhul ning kinnitas, et Eesti on Ukrainale lähedane sõber.“ Karis meenutas ka, et täpselt aasta varem kohtus ta Kiievis Zelenskõiga ning see on ka viimane kord, mil ta Ukraina ametivenda ülikonnas nägi. „Loodan rohkem kui kunagi varem, et see sõjaõudus lõpeb peagi Ukraina võiduga ning näeme president Zelenskõid taas ülikonda kandmas,“ kirjutas Karis. Ka Zelenskõi kinnitas Twitteris, et vestles president Karisega telefonis ning tänas Eestit vankumatu sõjalise ja poliitilise toetuse eest.