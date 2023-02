Rõõmusõnum: esimene kooselupere sai õiguse kanda ühist perekonnanime

Selle aasta jaanuaris toimunud kohtumiste ja läbirääkimiste tulemusena vaatas siseministeerium nimeseaduses sisalduva ühise perekonnanime andmise praktika üle ja 27. jaanuaril allkirjastas siseminister Lauri Läänemets protokolli, mille kohaselt on kooseluleping aluseks ühise perekonnanime taotlemiseks kõigile kooseluperedele. Siseministri otsus tähendas ka ühtlasi, et Kadri ja Heleri kohtutee lõppes siseministeeriumi ja perekonna vahel sõlmitud kompromissi teel. Lisaks tuleb riigil hüvitada kõik kohtuvaidluse käigus tekkinud kulud. 19. veebruaril rõõmustas paari Tallinna Perekonnaseisuameti teavitus, et perekond kannab nüüdsest ühist nime.