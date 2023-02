JUHTKIRI | Kulinaarne kirjaoskus ehk kuidas nappide vahenditega imesid luua tasub meeldetuletamist ära

Seekordset vabariigi aastapäeva lauda on kallis katta. Eri põhjustel toimunud hinnatõus, mis on seotud Ukrainas käiva julma sõjaga, paneb meid kõiki toidupoes murelikul pilgul hindu vaatama. Üha vähem on neid, kes panevad ostukorvi igal võimalikul juhul kodumaise toote. Üha rohkem meist vaatab hoopis, kuidas saaks soodsamalt hakkama, sest paraku pole omade toodetu alati suurkorporatsioonide toodetust odavam.

Muidugi, oma suu on kõige näljasem. Kui vahendeid napib, tuleb langetada endale sobivaim valik. Kuid – meil on võimalus mõelda paar sammu ette ja ikkagi eelistada kodumaist toodangut, kas siis siinsest toorainest tehtut või kohapeal toodetut.

Põhjus on väga lihtne – kõik see raha, mida me suudame siia jätta, tuleb meie elu suurema tõenäosusega tagasi paremaks tegema. Kui sa ostad Eesti kaupa, siis saavad selle eest palka su enda inimesed ning maksud kosutavad riigikassat, millest saavad omakorda siinsed kitsaskohad tuge.

Koos hinnatõusuga võiks meelde tuletada needki nipid, mille abil me 30 aastat tagasi iseseisvuse taastamise aegu oma toidulauda rikastasime. Siis oli ju kah vähe raha ning toidupoes ulus pealegi tuul, aga peolauad olid ikka kenasti kaetud. Kulinaarne kirjaoskus ehk kuidas nappide vahenditega imesid luua tasub meeldetuletamist ära. Kodus ise teha on pea alati odavam ja soodsam. Liiatigi veel tervislikum, sest tead ju täpselt, mis toidu sisse läheb.

Eesti kohalikud road pole teab mis keerulised. Need ei nõua kalleid koostisosasid. Seega tuleme peentest maailma köökidest juurte juurde tagasi. Rukkileib valmib lihtsalt. Kala marinaadi panna pole ka keerukas, või siis kilukarpi lahti kruvida. Isetehtud lauas on hea soovida oma kallimatele head kodumaa sünnipäeva ning olla rõõmus, et tegelikult oleme nüüd juba riik, kes suudab teisigi kostitada.