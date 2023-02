IGAVAIMAD VALIMISED ÜLE AASTATE? Lõpusirgele jõudev parlamendivalimiste kampaania lämbub sõja käes

Sõda Ukrainas kaaperdas 2023. aasta riigikogu valimised. Kuna erakonnad mahuvad probleemide üldistes sõnastustes ühise katuse alla, pingutavad kandidaadid debattides stiiliküsimuste ja pooltoonidega, et teha valijatele selgeks, miks just nemad on kõige õigemaid eestlased.