Päästeteenistuse medali saanud päästja: „Palju on tegemata veel!“

Ta tõdeb, et töö on raske ja sama räägib ta ka noortele, kes päästjaks õppima tulevad. Ta ise meenutab oma õpingute ajast, kuidas ühes loengus küsis psühholoogiaõpetaja noortelt päris karmilt, miks nad sinna tulid, mida seal teevad ja mis neil viga on. „Sealt, kust teised välja jooksevad, sinna meie jookseme sisse. Küll aga ohtu adekvaatselt hinnates.“