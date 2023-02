MART SOIDRO | Ootusärevus on põue pugenud

24. veebruari hommik on vähemasti viimastel aastatel olnud minu aasta kõige ilusam hommik. Panen aegsasti soojad saapad jalga, Eesti Üliõpilaste Seltsi värvitekli pähe, vammuse selga ja -vupsti!- Toompeale lipuheiskamisele! Ootusärevus on põue pugenud juba eelmisel õhtul, sest nii palju häid sõpru ja vanu tuttavaid lähestikku seda ilusat hommikut nautimas näed vaid vabariigi aastapäeval. Ühistranspordis on alati palju tudengeid, kes rõõmsalt laulavad ja midagi teravmeelselt hõikavad. Mispeale bussijuht tunnustavalt noogutab ja omaette mõmiseb: „Küll see noorus on ikka ilus aeg...”