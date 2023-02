Vabariigi aastapäeval kehtivad Tallinnas lennupiirangud, droone lennutada ei tohi

Toompeal ja Vabaduse väljakul on kehtestatud ajutine piiranguala EER005 mehitamata õhusõidukite ehk droonide lennutamiseks 24. veebruaril kell 6.00-17.00. Droonide lennutamise piiranguala on 1 kilomeetrise raadiusega keskpunktist koordinaatidega 592601N 0244439E ning selle kõrgus on kuni 120 meetrit (400 jalga) maapinnast.