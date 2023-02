Jan Uuspõllu hüvitiseasjas oodatakse ära riigikohtu lahend

Tallinna ringkonnakohus, kes arutas Uuspõllu esindaja apellatsioonkaebust Harju maakohtu otsusele, millega rahuldati osaliselt Triisbergi hagi, mõistis näitlejalt viimase kasuks välja 10 841 euro suuruse viivise, seda tasumata põhivõlalt ( 26 833 eurot). Nimelt müüs Uuspõld oma Lääne-Virumaal paiknenud maja 2016. kevadel umbes 100 000 euro eest maha. Pool aastat hiljem tuli talle seoses hoonega kahjunõue: see ei pidavat talvel tuult ega hoidvat sooja. Uuspõld pakkus võimalust maja müügihinnaga tagasi osta, kuid uus omanik Imre Triisberg polnud sellega nõus ja nõudis, et Uuspõld tasuks tema tehtud kulud, et maja müügilepingu tingimustega kooskõlla viia. Asi jõudis kohtusse.

Uuspõllu esindaja, vandeadvokaat Armand Reinmaa sõnul ootavad nad nüüd ära Riigikohtus sarnases pooleliolevas asjas, mis puudutab vana talumaja müüki ,tehtava lahendi. Seejärel otsustatakse, kas Tallinna ringkonnakohtu otsus vaidlustatakse Riigikohtus.